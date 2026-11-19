Yıldız Holding’ten küresel kutlama

Yıldız Holding, bu yıl 12’ncisini düzenlediği Mutlu Et Mutlu Ol Gününü dünyanın dört bir yanındaki çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte kutladı. Çamlıca Kampüsü’ndeki etkinliklerin yanı sıra Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarındaki ofis ve fabrikalarda eş zamanlı veya yerel saatlere göre düzenlenen programlarla farklı kültürler ortak bir mutluluk anlayışında buluşturuldu.

Etkinlikler; çalışanlar, Ülker Ailesi, iş ve sanat dünyasından davetliler, basın mensupları, sendika temsilcileri ve tedarikçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Holding, kurucu merhum Sabri Ülker’in "Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır" sözünden ilham alan yaklaşımını bu özel günde bir kez daha vurguladı.

Etkinlikler kültürler arası köprü kurdu:

Londra’daki Miu Campus’te iyilik için atılan her adımın bağışa dönüştüğü mutluluk yürüyüşleri düzenlendi. Çin’de çalışanlar öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle özel buluşmalarda bir araya gelirken, Amerika’daki ekipler yerel hastanelerdeki çocuklar için oyuncak kutuları hazırladı. Avustralya’da ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlanmasına destek verildi; Nijerya’da bir ilkokulun spor programına katkı sunuldu. Hollanda’da gönüllülük çalışmaları kapsamında fabrika çevresi temizliği yapıldı ve ülkeye özgü ikramlar kutlamaların parçası oldu. Romanya’da ise ofis içi etkinliklere ek olarak gönüllülük projeleri yürütüldü.

Bu çeşitlilik, Yıldız Holding’in faaliyet gösterdiği ülkelerde geliştirdiği iş birlikleriyle toplumsal fayda odaklı yaklaşımını pekiştirdi; her ülkenin kültürel özelliklerinden esinlenen programlar, mutluluğun birlikte üretilip paylaşıldığında çoğaldığını ortaya koydu.

Liderlerin mesajı:

Murat Ülker etkinliğin kurum kültürü haline dönüşmesini vurgulayarak şunları söyledi: "82 yıl önce temelleri atılan Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, bugün dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı buluşturan ortak kültürümüzdür. Her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde, Çin’den ABD’ye uzanan geniş bir coğrafyada bu güzel günü hep birlikte kutluyoruz. Güneşi takip ederek ilerleyen bu mutluluk zincirinde her ülke kendi kültürü ve gelenekleriyle yer alıyor. Hepimizin ortak noktası ise mutluluğu paylaşarak çoğaltmak. Bizim için Mutlu Et Mutlu Ol, yalnızca yılda bir gün hatırladığımız bir değer değil, her gün işimize ve topluma yaklaşımımıza yön veren bir hayat anlayışıdır. Sabri Ülker’den bize miras kalan bu anlayışı bugün böylesine büyük bir aile olarak sürdürmek önemli bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir iftihar vesilesi. Birlikte üreterek, paylaşarak ve iyilik yaparak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz".

Mehmet Tütüncü ise felsefenin operasyonel yaklaşıma nasıl yön verdiğini şöyle özetledi: "Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, kuruluşumuzdan bu yana işimizin merkezinde yer alıyor. Ürettiğimiz ürünlerle tüketicilerimize küçük mutluluklar sunmayı, iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeyi önemsiyoruz. Bilim, sanat ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla da topluma katkı sağlamayı hedefliyoruz. Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde bir araya gelerek kutladığımız bu felsefe, aslında yılın her günü yaptığımız işe yön veriyor. Yıldız Holding olarak bu anlayışla üretmeye, gelişmeye ve topluma fayda sağlayan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz".

Sanat ve enstalasyonlar öne çıktı:

Program kapsamında Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Ekrem Yalçındağ konuk edildi. Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği "Evinde Hissetmek" sergisi sanatseverlerle buluştu. Yalçındağ, sergide yer alan eserlerin hikayelerinin yanı sıra üretmenin ve paylaşmanın mutluluğuna dair düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

"Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nün 12’nci yılında 'Evinde Hissetmek' sergisiyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Yıldız Holding’in kampüsünde ikinci kez bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyorum. ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışıyla kurguladığımız bu sergide, birbiriyle bağlantılı iki ayrı mekanda ziyaretçilerde farklı duygular uyandıracak bir deneyim sunmayı amaçladık. ‘Evinde Hissetmek’ sergisiyle izleyicileri, mekanlar ve eserler aracılığıyla kendi hafıza ve duygularıyla da bağ kurmaya davet etmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çamlıca Kampüsü’nde sergilenen Tarihi Çadır ve Yıldızlar enstalasyonu, yaklaşık 1900 yılına tarihlenen nadir bir esere çağdaş bir yorum getirdi. Mısırlı seçkinlerin kullanımına yönelik tarihi çadırın içine kurulan Natalia Stuyk imzalı "Yıldızlar" adlı dijital enstalasyon, LED ekranlardaki videolar ve asılı yıldız figürleriyle ziyaretçilere tarih ile dijital dünyanın kesiştiği bir deneyim sundu. Bu enstalasyon ve sergi 22 Ocak 2027 tarihine kadar Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde ziyaret edilebilecek.

Yıldız Holding’in düzenlediği bu küresel kutlamalar, kurumsal mirasla güncel sosyal fayda projelerini birleştirerek hem çalışan bağlılığını güçlendirmeyi hem de toplumla kurulan bağı derinleştirmeyi hedefliyor. Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, bu etkinlikle sınırlar ötesi bir kurum kültürüne dönüştüğünü bir kez daha gösterdi.

YILDIZ HOLDİNG, ‘MUTLU ET MUTLU OL GÜNÜ’NÜ TÜM DÜNYADAKİ EKİPLERİYLE KUTLADI