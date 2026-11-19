Fatih'te sokak ortasında saldırı

İstanbul Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, amca çocukları arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası görüntülerinin aktardığına göre, iki taraf arasında başlayan husumet büyüdü. Toplam 5 kişi oldukları belirtilen gruptan 3 kişi, kuryelik yapan bir kişiyi yumruk, tokat, tekme ve kaskla darp etti. Gruptaki diğer 2 kişi ise ellerindeki bıçaklarla saldırarak kuryeyi göğüs, sırt ve kalça bölgelerinden bıçakladı.

Saldırganlardan bazıları kuryeyi kovalayıp yere düşürürken, bazıları darp amaçlı eylemde bulundu. Olay anında kuryenin kaçmaya çalıştığı ve ardından bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler ve soruşturma:

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası, saldırı anını kaydetti. Görüntülerde kimilerinin kaçan kişiyi bıçakladığı, kimilerinin ise tekme, tokat ve kaskla darbettiği anlar net şekilde görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ağır yaralanan kuryenin durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor; olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Sokak ortasında yaşanan bu tür aile içi husumetlerin kamu düzeni ve can güvenliği açısından yarattığı riskler, kent merkezlerinde çalışan kuryeler için de önemli bir güvenlik sorunu olduğunu gösteriyor.

Fatih’te amca çocukları arasında yaşanan bıçaklı kavga kamerada