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Sapanca Dereköy'de sel yaşam alanlarını ve yolları tahrip etti

Sapanca Dereköy Mahallesi'nde sağanak sonrası sel, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesine, kulübelerin yıkılmasına ve yolların zarar görmesine yol açtı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sapanca Dereköy'de sel yaşam alanlarını ve yolları tahrip etti

selin etkileri:

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel, yerleşim alanlarında ve ulaşım hatlarında geniş çaplı hasara neden oldu. Dağlık kesimlerden gelen su yüksek hızla akarken, beraberinde taşıdığı taş, toprak, odun ve molozları mahalleye sürükledi.

Olay yerinde gözlemlenenler arasında ağaçlar ve elektrik direklerinin devrilmesi, yolların kapatılması ve çevredeki yapıların zarar görmesi yer aldı. Selin taşıdığı malzemeler birçok güzergâhı kullanılmaz hale getirdi.

oluşan hasarın ayrıntıları:

Mahallede sel sularına kapılan bir otomobil sürüklenerek kontrolden çıktı ve bir ağaca çarparak durabildi. Araç çevresinde selin taşıdığı molozların biriktiği, odun parçaları ve taşların araca yapıştığı görüldü. Bu durum, selin sürükleme gücünün yerel ölçekte ne denli etkili olduğunu ortaya koydu.

Birçok noktada yolların üzerine biriken toprak ve taşlar ulaşımı aksattı. Selin etkisiyle bazı ağaçlar köklerinden sökülürken, elektrik direkleri devrildi ve altyapıda kesintiler yaşandı. Dereköy Mahallesi'ndeki bazı küçük kulübeler ise sel sularının altında kalarak yıkıldı.

sel sonrası görüntü ve toparlanma:

Suların çekilmesinin ardından mahallede geniş alanları kaplayan çamur, odun, taş ve moloz yığınları kaldı. Toprak kaymaları bazı yamaçlarda gözlenirken, yıkılan kulübeler ve devrilen ağaçlar afetin izlerini belirginleştirdi. Bölgede yolların onarımı ve molozların temizlenmesi için çalışmalara ihtiyaç olduğu dikkat çekiyor.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, selin getirdiği tahribata ilişkin temizlik ve güvenlik önlemlerinin acilen alınması gerektiğini belirtiyor. Şiddetli yağışın ardından bölgedeki altyapı hasarının tespit edilmesi ve hasarlı noktaların onarımı için yerel müdahaleler öncelik taşıyor.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SEL MEYDANA GELDİ. SEL SULARINA...

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SEL MEYDANA GELDİ. SEL SULARINA KAPILAN BİR OTOMOBİL AĞACA ÇARPARKEN, ARAÇ MOLOZ YIĞINLARININ ARASINDA KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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