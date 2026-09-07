Şapkalılar iddianamesi: lokma aracıyla 10 milyon euro baskısı iddiası

İddianame hazırlandı: soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şapkalılar" isimli suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırarak 139 sayfalık birleştirme talepli iddianame hazırladı. İddianamede 48 şüpheli ile 44 müşteki yer alıyor ve iddialar bir dizi tehdit, silahlı eylem ve haraç toplama girişimi etrafında şekilleniyor.

Hazırlanan iddianame, olayların kronolojisini, örgütsel hiyerarşiyi ve soruşturma kapsamında elde edilen teknik-dijital bulguları detaylandırıyor. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

10 milyon euro iddiası ve lokma aracı

İddianamede yer alan ifadelere göre, 12 Ocak günü Şişli'de müştekiler B.V. ve S.V. adlı kişilere örgüt üyelerince 10 milyon Euro haraç talep edildi. Müştekilerin parayı vermemesi üzerine, örgüt mensuplarının işyeri önüne bir lokma aracı gönderdiği, araca "Merhum S.V.’nin Ruhuna Fatiha" şeklinde yazı yazdırıldığı ve mağdurların ölümle tehdit edildiği kaydedildi. Bu eylem, iddianamede müştekileri korku ve baskı altına alma ve maddi çıkar sağlama amacıyla gerçekleştirilen bir girişim olarak değerlendirildi.

Bahse konu mağdurların bu olay üzerine şikâyetçi oldukları iddianamede vurgulanıyor.

Silahlı eylemler, sosyal medya paylaşımları ve saha kayıtları

İddianamede yer verilen diğer eylemler arasında 22 Ocak 2026 tarihinde Okmeydanı'nda bir inşaata düzenlenen silahlı saldırı ve sabaha karşı yakalanan şüphelilerin pansiyondaki yakalanma süreci bulunuyor. Ayrıca, örgüt üyelerinden E.B.'nin yurt dışı hatlı telefonunda yapılan incelemede, bazı müştekileri tehdit ederek para istendiği ve sosyal medya üzerinden örgüt adına paylaşımlar yapıldığı tespitine yer verildi.

Beyoğlu'nda bir ikamete yapılan silahlı saldırıya ilişkin kayıtlarda, E.S. isimli şüphelinin saldırı anını cep telefonuyla kaydettiği, daha sonra koşarak kaçıp ticari taksiye bindiğinin ve taksi kayıtlarının incelendiğinin belirtildiği iddianamede aktarıldı.

Avukatlar, delillere erişim iddiası ve teknik tespitler

İddianamede avukatlar üzerinden müştekilerin ifadelerine erişildiğine dair tespitler de yer aldı. Örneğin, saldırı sonrası yakalanan bir şüphelinin savunma hakkını kullanması için yönlendirildiği avukatların isimleri geçiyor; iddianamede, avukatlar aracılığıyla bilgi ve belgelerin örgüt lideri Volkan Ramazan Ayhan ile paylaşıldığı iddia edildi. Öte yandan, avukat B.B.'ye ait telefon incelemesinde ise bahse konu olayla ilgili suç unsuru içeren veri bulunmadığı kaydedildi.

Tespit edilen telefon görüşmeleri ve tape kayıtlarında şüpheliler arasında uyuşturucu madde içerikli görüşmelerin olduğu, tetikçi kadrolarının farklı suçlardan kaydı bulunduğu ve bazı saldırı planlarının konuşulduğu ifade ediliyor.

Örgütsel yapı, isimler ve talep edilen cezalar

İddianame örgütün hiyerarşik yapısını da ayrıntılarıyla vermiş. Örgüt lideri olarak Volkan Ramazan Ayhan gösterilirken, yönetici kadrosunda Diyar Altunkaynak, Emre Kılıçkaya ve Ataberk Taşkıran gibi isimler yer alıyor. İddianamede, Ataberk Taşkıran'ın yurtdışından eylem talimatları verdiği, Muhammet Şentürk'ün Türkiye içi organizasyon ve saha irtibatını yürüttüğü, İlker Taş'ın ise silah ve lojistik destek sağladığı belirtiliyor. Tetikçi/gözcü rolleriyle Zafer Kani Yıldırım ve Mehmet Hira gibi isimler anılıyor.

Bazı eylemlerde örgüt adına hareket edildiği, planlama ve icranın hiyerarşik talimatla yapıldığı, örneğin bir pilavcıya yönelik silahlı saldırının örgütsel planlamayla gerçekleştirildiğinin iddianamede ifade edildiği kaydediliyor.

Öte yandan, yönetici konumundaki Ataberk Taşkıran, Diyar Altunkaynak, Emre Kılıçkaya ve Chaıma Laabıdının firari olduğu belirtildi.

İddianamede, lider ve bazı yöneticiler ile sahadaki organizasyonu yürüten şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan; örneğin "kasten yaralama", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildiği ifade ediliyor.

Hazırlanan iddianame, olay ve mağdur beyanları, teknik incelemeler ve dijital kayıtlar temel alınarak hazırlandı; dava dosyası değerlendirilmek üzere mahkemeye sevk edildi.

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