Sarayören'de iki otomobil çarpıştı: sürücülerden biri hayati tehlikede

Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Sarayören Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve her iki sürücü araç içinde sıkıştı.

Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 26 ZC 852 plakalı otomobil ile C.Y. (20) idaresindeki 43 AR 516 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü bulundukları araçların içinde sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarılan iki sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücülerden birinin durumunun kısmen ağır, diğerinin ise hayati tehlike taşıyacak şekilde ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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