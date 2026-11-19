operasyonun kapsamı:
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan adres ve çevre kontrolleri sonucunda iki hükümlü tespit edilip gözaltına alındı.
yakalanan hükümlüler ve suçları:
Operasyonda yakalananlar; E.A. (22) hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, R.K. (58) hakkında ise "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
adli süreç ve ceza infazı:
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildikleri ve mahkeme kararıyla ceza infaz kurumuna gönderildikleri belirtildi.
JANDRARMA EKİPLERİNCE YAKALANAN HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
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