operasyonun kapsamı:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan adres ve çevre kontrolleri sonucunda iki hükümlü tespit edilip gözaltına alındı.

yakalanan hükümlüler ve suçları:

Operasyonda yakalananlar; E.A. (22) hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, R.K. (58) hakkında ise "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

adli süreç ve ceza infazı:

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildikleri ve mahkeme kararıyla ceza infaz kurumuna gönderildikleri belirtildi.

JANDRARMA EKİPLERİNCE YAKALANAN HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ