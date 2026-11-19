kaza ve müdahale:

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek mevkiinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu her iki araçta hasar meydana geldi. Olayda sürücüler yara almadan kurtuldu.

Çarpışmanın ardından yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı; araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.

soruşturma ve yol güvenliği:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili işlemleri başlattı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yaşanan kaza, özellikle karayollarında traktör ile diğer motorlu araçların etkileşiminde dikkat ve tedbirin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer sürücüleri hız ve takip mesafesine dikkat etmeye çağırdı.

ADIYAMAN’DA TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU.