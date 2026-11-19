Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, iddialara göre Münir Ç. geçmişte mera meselesi yüzünden husumetli olduğu eniştesi Ümit Ç. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Münir Ç., yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla Ümit Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan şüpheli, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Tarafların husumeti ve soruşturma:

Köy sakinleri, taraflar arasındaki husumetin yıllara dayandığını ve olayın mera anlaşmazlığından kaynaklandığını öne sürdü. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’DA ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞAHSIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRERKEN, OLAYIN MERA MESELESİNDEN DOLAYI GEÇMİŞTE YAŞANAN HUSUMETTEN DOLAYI KAYNAKLANDIĞINI İDDİA EDİLDİ.