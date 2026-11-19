olayın gelişimi:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Boyranaltı sahilinde hizmet veren bir restoranda çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Ö.D. ile D.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü ve kavga sırasında D.Y. iddiasına göre Ö.D.'yi bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.D., ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

gözaltı ve adli süreç:

Olayın ardından kaçtığı ileri sürülen D.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

çalışma ortamı ve güvenlik notu:

Restoranda çalışanlar arasında çıkan bu tür anlaşmazlıkların hızla büyümesi, hem personel hem de müşteriler açısından risk oluşturuyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı yürütürken, işletme içi güvenlik ve personel iletişimine ilişkin tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE RESTORANDA ÇALIŞANLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA Ö.D. BIÇAKLANARAK YARALANDI.