Babaeski'de gübre ve bitki koruma ürünleri satış noktalarına kapsamlı denetim

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gübre ve bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çalışma, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Denetimleri gerçekleştiren Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, sahada gübre çuvallarını ve raflardaki tarımsal ürünleri tek tek inceleyerek mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Denetimde hangi kriterler değerlendirildi:

İncelemelerde ürünlerin ruhsat ve kayıt bilgileri, etiketleri, son kullanma tarihleri, ambalaj özellikleri ve depolama şartları gibi temel kriterler dikkate alındı. Bu kontroller, hem ürün güvenliği hem de mevzuata uyum açısından önem taşıyor.

Denetimlerin hedefi ve sürekliliği:

Yapılan açıklamada, denetimlerin amacının çiftçilerin güvenilir ve mevzuata uygun tarımsal ürünlere erişimini sağlamak olduğu vurgulandı. Çalışmayla sahte veya uygunsuz ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Babaeski’de faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek çiftçilere Sağlıklı Üretim, Güvenli Tüketim mesajı verdi.

KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GÜBRE VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.