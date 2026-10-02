Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Sarıgöl jandarmasından itfaiyecilere anlamlı ziyaret

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında Sarıgöl İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasını kutladı ve başarı diledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarıgöl jandarmasından itfaiyecilere anlamlı ziyaret

ziyaretin ayrıntıları:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sarıgöl İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin ve beraberindeki jandarma personeli, amirliği ziyaret ederek itfaiye personelinin haftasını kutladı.

görüşme ve dilekler:

Üsteğmen Çetin, itfaiye personeliyle bir süre sohbet ederek ekiplerin çalışmalarında kolaylıklar diledi ve sahada yürütülen görevlerde başarı temennisinde bulundu.

itfaiye amirinin mesajı:

Sarıgöl İtfaiye Amiri Üryan Doğru ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Ramazan Çetin ve personeline nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu anlamlı haftada bizleri yalnız bırakmayarak mutlu ettiler."

Ziyaret, iki kurum arasındaki dayanışma ve karşılıklı takdirin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA SARIGÖL İTFAİYE...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA SARIGÖL İTFAİYE AMİRLİĞİNE ZİYARETTE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerin vefası Marmaris'te gazileri duygulandırdı
images

Çanakkale'den kutsala pedal: Murat Tecimen'in umre yolculuğu
images

Vakıf geleneğiyle ibadethanelere yangın ve ilk yardım desteği
images

Kaymakam Ayşegül Yıldırım'dan Saraycık'ta yaşlı çifte gönülden ziyaret

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da OKUSAM projesiyle okuma kültürü güçlendirilecek

Adalet arayışı limanda: Filo Jet faciasının yakınları mahkeme sonrası yürüdü

Kapatıldığı belirtilen ruhsatsız ocakta göçük: madenci hayatını kaybetti

Ulubey yolunda çarpışma: aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı