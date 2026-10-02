Sarıgöl jandarmasından itfaiyecilere anlamlı ziyaret

ziyaretin ayrıntıları:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sarıgöl İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin ve beraberindeki jandarma personeli, amirliği ziyaret ederek itfaiye personelinin haftasını kutladı.

görüşme ve dilekler:

Üsteğmen Çetin, itfaiye personeliyle bir süre sohbet ederek ekiplerin çalışmalarında kolaylıklar diledi ve sahada yürütülen görevlerde başarı temennisinde bulundu.

itfaiye amirinin mesajı:

Sarıgöl İtfaiye Amiri Üryan Doğru ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Ramazan Çetin ve personeline nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu anlamlı haftada bizleri yalnız bırakmayarak mutlu ettiler."

Ziyaret, iki kurum arasındaki dayanışma ve karşılıklı takdirin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA SARIGÖL İTFAİYE AMİRLİĞİNE ZİYARETTE BULUNDU.