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Sarıyer avm'sinde protesto gerginliği: İsrail vatandaşı kadın tahliye edildi

İstinyePark AVM'de Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, akşam saatlerinde bir İsrail vatandaşını protesto etti; polis müdahalesiyle AVM boşaltıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer avm'sinde protesto gerginliği: İsrail vatandaşı kadın tahliye edildi

Sarıyer avm'sinde protesto gerginliği: İsrail vatandaşı kadın tahliye edildi

İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin İstinyePark AVM'de bir İsrail vatandaşını protesto etmesi üzerine güvenlik ve emniyet birimleri olay yerine sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Platform üyeleri, alışveriş yapan İsrail vatandaşı bir kadını hedef alan tepki gösterdi. Yaklaşık 20-25 kişilik grup kadını protesto ederken, AVM yönetimi ve güvenlik durumu yetkililere bildirdi.

Polis müdahalesi ve tahliye:

İhbarın ardından polis ekipleri sevk edildi; yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltıldı. Kadın, güvenlik görevlileri eşliğinde mekândan çıkarıldı. Öte yandan platform üyelerinin 2 gün önce kadın hakkında savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

İSTANBUL SARIYER’DE FİLİSTİN ÖZGÜRLÜK NÖBETİ PLATFORMU ÜYELERİ, BİR AVM&#039;DE İSRAİL VATANDAŞINI...

İSTANBUL SARIYER’DE FİLİSTİN ÖZGÜRLÜK NÖBETİ PLATFORMU ÜYELERİ, BİR AVM'DE İSRAİL VATANDAŞINI PROTESTE ETTİ. YAŞANANLARIN ARDINDAN AVM BOŞALTILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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