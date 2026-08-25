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Şarkışla'da arı sokak'ta ev yangını: itfaiye müdahalesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kale Mahallesi Arı Sokak'ta bir müstakil evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şarkışla'da arı sokak'ta ev yangını: itfaiye müdahalesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kale Mahallesi Arı Sokak'ta bulunan bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen S.A., olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından alınarak Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çıkış nedenine ilişkin soruşturma:

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli inceleme başlatıldı; olayla ilgili araştırmayı polis ve itfaiye ekipleri sürdürüyor.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN...

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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