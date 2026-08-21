Şarkışla'da vahşi atık yangını beşinci gününde: duman hayatı zorluyor

yangın beşinci gününde:

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki vahşi çöp döküm alanında çıkan yangın, beşinci gününe girerken söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin yeniden parlamasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun soğutma çalışmaları yürütüyor.

Atıkların alt katmanlarında devam eden içten yanma ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor. Ayrıca rüzgârın etkisiyle yükselen yoğun duman, gökyüzünü kaplayarak ilçe merkezi ile çevre köyleri olumsuz etkiliyor.

mahsur kalan yavru köpekler için zamanla yarış:

Yangın alanında çok sayıda sahipsiz yavru köpek duman ve alevler nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ile bölge sakinlerinin ortak çabasıyla bazı yavrular güvenli bölgelere taşındı, ancak arazinin sarp ve dumanlı noktalarında halen kurtarılmayı bekleyen hayvanlar bulunuyor. Kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler zaman zaman yeniden parlayan alevlere karşı da önlem alıyor.

Vatandaşların ve itfaiyenin seferberliği sonucunda kısmi kurtarmalar gerçekleşse de, alanın yapısı ve alt katmanlardaki sönmemiş yangınlar müdahaleyi zorlaştırıyor.

yaşam ve sağlık üzerinde etkiler:

Yoğun duman nedeniyle İstiklal Mahallesi, Sağır Mahallesi ve Damlaca gibi yerleşim yerlerinde günlük yaşam aksadı. İstiklal Mahallesi sakini Refik Polat, "Dumandan dolayı dışarıda duramıyoruz. Çocuklar dışarı çıkamıyor. Astım hastaları var, nefes alamıyoruz" diyerek bölgedeki sağlık riskine dikkat çekti.

Bir diğer mahalle sakini ise KOAH ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları bulunanların beş gündür kapı-pencere açamadığını, nefes almakta zorlandıklarını belirtti. Yetkililerden yangının bir an önce kontrol altına alınması beklentisi sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma ve mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor; bölge halkı ise dumanın etkisinin azalması için acil müdahale talep ediyor.

ŞARKIŞLA İLÇESİNDEKİ VAHŞİ ÇÖP DÖKÜM ALANINDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE 5 GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.