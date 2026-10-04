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Sason'da güvenlik tanıtımı: jandarma standı festivalde ilgi odağı

Sason'da Bal, Ceviz, Çilek ve Festivali'nde jandarma standı; dron, eğitimli köpek ve bilgilendirmelerle vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sason'da güvenlik tanıtımı: jandarma standı festivalde ilgi odağı

standın içeriği ve ilgi odağı:

Batman’ın Sason ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bal, Ceviz, Çilek ve Festivali, renkli etkinliklerin yanı sıra güvenlik tanıtımlarına da sahne oldu. Festival alanında görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından açılan stant, ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı. Stantta sergilenen ekipmanlar ve görevli personel, vatandaşlara jandarmanın günlük çalışmaları hakkında doğrudan bilgi verme imkânı sundu.

gösterilen ekipman ve uygulamalar:

Standta öne çıkan unsurlar arasında eğitimli jandarma köpeği, dron gösterimleri ve manken jandarma personeli yer aldı. Çocuklar başta olmak üzere çok sayıda ziyaretçi, köpekle yakın temas kurdu ve ekiplerin uygulamalarını yakından izledi. Vatandaşlar, stantta sergilenen malzemeleri tek tek inceleyerek, personelden kullanım amaçları ve görev süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler ayrıca personel ve sergilenen unsurlarla hatıra fotoğrafları çekmeyi tercih etti.

kadınlara yönelik bilgilendirme:

Festival alanında görev yapan kadın jandarma personeli, ilçedeki kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle Kadın Destek Uygulaması (KADES) olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların sahip olduğu haklar ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı ve hazırlanan broşürleri dağıttı. Bu çalışmalar, hem bilgilendirmenin yaygınlaştırılması hem de kadınların güvenlik mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması açısından dikkat çekti.

vatandaşlarla iletişim ve geri dönüşler:

Jandarma personeli, stant boyunca ziyaretçilerin sorularını yanıtladı ve ekiplerin görevleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı. Standın yoğun ilgi görmesi, vatandaşlarla güvenlik güçleri arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sundu. Etkinlik süresince ekiplerin sıcak ve samimi yaklaşımı, hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini artırdı; birçok kişi ekiplerle fotoğraf çekildi ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. Festival yetkilileri ve jandarma temsilcileri, bu tür tanıtım faaliyetlerinin toplumla yakın ilişki kurma ve güvenlik bilincini artırma açısından değerli olduğunu vurguladı.

BATMAN&#039;IN SASON İLÇESİNDE BU YIL 4&#039;ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BAL, CEVİZ, ÇİLEK VE FESTİVALİ RENKLİ...

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE BU YIL 4'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BAL, CEVİZ, ÇİLEK VE FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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