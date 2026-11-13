Savcılık 6 iddianameyle 21 kişi hakkında derneklerin feshini istedi

İddianameler ve talep edilen yaptırımlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturmaları kapsamında hazırlanan 6 ayrı iddianame ile toplam 21 şüpheli hakkında dava açılması talep edildi. İddianamelerde, 8'i tutuklu olan şüpheliler için "Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezaları istendi. Ayrıca savcılık, tüzel kişilikleri nedeniyle sorumlu görülen Pozitif-iz Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, LİSTAG Derneği, HEVİ LGBTİ Derneği, SPOD Derneği ve LAMBDA Derneği hakkında fesh kararı verilmesini talep etti.

suçlamaların kapsamı:

İddianamede, derneklerin yürüttüğü bazı faaliyetlerin özellikle çocuklara yönelik kısımlarının hukuka aykırı olduğu değerlendirildi. Savcılık, gelişim çağındaki çocukların içerikleri değerlendirme yetilerinin henüz olgunlaşmamış olduğuna ve mahremiyet ile kişilik gelişimini etkileyebilecek faaliyetlerin titizlikle incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Soruşturmanın konusunun kişisel kimlikler veya cinsel yönelimler olmadığı, odak noktasının dernek tüzel kişiliği altında gerçekleştirilen somut fiiller ve bu fiillerdeki kişisel sorumluluklar olduğu vurgulandı.

İddianamelerde ayrıca derneklerin bazı faaliyetlerinin kuruluş amaçlarının dışına çıktığı, özellikle çocuk ve genç kitlesi üzerinde cinsel yönelim ile toplumsal cinsiyete ilişkin kavramların sıradanlaştırılmasına zemin hazırlandığı, bunun sonucunda da Türk aile yapısının değerlerinin zedelendiği ve sorgulanır hale getirildiği yönünde tespitler yer aldı. Metinde, LGBTI+ bireylere yönelik özel istihdam modelleri geliştirilerek devlet içinde bir ayrıştırma çabası içerisine girildiği iddiası da yer aldı.

giden ve gelen fonlara ilişkin kayıtlar:

İddianamede derneklere gönderilen uluslararası ve yurtdışı kaynaklı fonların kayıtları ayrıntılı şekilde yer aldı. Buna göre SPOD’a ABD Dışişleri Bakanlığı adına yaklaşık 114 bin dolar, Stichting Women Win’den 220 bin 500 dolar, Rainbow Railroad USA’den yaklaşık 150 bin dolar gönderildiği; İstanbul Hollanda Konsolosluğu tarafından yaklaşık 51 bin dolar, Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına farklı dönemlerde yaklaşık 41 bin dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. SPOD’un 2012–2026 döneminde aldığı toplam ödeme iddianamede 1 milyon 570 bin dolar olarak ifade edildi.

HEVİ Derneği için 2018–2026 döneminde Wellspring Philanthropic Fund’dan 200 bin dolar, European Endowment for Democracy adına geçen iki ayrı kayıt grubundan toplam yaklaşık 242 bin dolar olmak üzere diğer kuruluşlardan toplam 763 bin dolar ödeme geçtiği belirtildi. LAMBDA’nın 2012–2026 mali kayıtlarında ILGA Europe adına yaklaşık 50 bin dolar, İstanbul Hollanda Konsolosluğundan 41 bin dolar dahil olmak üzere toplam 104 bin dolar transfer görüldü.

LİSTAG’a 2020–2026 döneminde Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına yaklaşık 82 bin dolar ve Almanya Federal Cumhuriyeti adına geçen iki ayrı kayıt grubundan toplam 65 bin dolar dahil olmak üzere başka kuruluşlardan toplam 314 bin dolar gönderildiği iddianamede yer aldı. Pozitif Yaşam’a ilişkin denetim raporunda 2024–2026 döneminde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan 50 milyon 399 bin lira, Avrupa Komisyonundan 153 bin avro gönderildiği; ayrıca derneğe farklı kuruluşlardan toplam 516 bin dolar aktarım yapıldığı kaydedildi. Pozitif İz’e 2022–2026 döneminde Hrant Dink Vakfı adına yaklaşık 41 bin dolar, International AIDS Society adına 34 bin dolar, Fransa Büyükelçiliğinden 12 bin dolar, ABD Dışişleri Bakanlığı adına 7 bin dolar dahil olmak üzere toplam 99 bin dolar destek aktarıldığı belirtildi.

İddianamede, savcılığın gönderilen bu fonların hukuki ve mali yönlerinin ayrıca incelenmesi gerektiğini de vurgulandığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamelerin sonraki aşaması mahkeme süreci olacak.

"Ailem Güvende" soruşturmaları kapsamında 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı