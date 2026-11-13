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Siirt'te köylü müdahalesiyle söndürülen ahır yangınında 20 tavuk telef oldu

Siirt'in Baykan ilçesi Sarısalkım köyündeki ahırda çıkan yangın, köylülerin müdahalesine rağmen yaklaşık 20 tavuğun telef olmasına yol açtı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te köylü müdahalesiyle söndürülen ahır yangınında 20 tavuk telef oldu

Olayın ayrıntıları:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Sarısalkım köyü'nde, Celil Yağar'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı.

Kayıplar ve can kaybı:

İlk belirlemelere göre ahırda bulunan yaklaşık 20 tavuk telef oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi açıklama yapılmadı; olayla ilgili inceleme ve araştırma çalışmaları sürüyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE, AHIRDA ÇIKAN YANGIN NEDENİ İLE 20 TAVUK TELEF OLDU.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE, AHIRDA ÇIKAN YANGIN NEDENİ İLE 20 TAVUK TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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