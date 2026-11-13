Siirt'te köylü müdahalesiyle söndürülen ahır yangınında 20 tavuk telef oldu

Olayın ayrıntıları:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Sarısalkım köyü'nde, Celil Yağar'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı.

Kayıplar ve can kaybı:

İlk belirlemelere göre ahırda bulunan yaklaşık 20 tavuk telef oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi açıklama yapılmadı; olayla ilgili inceleme ve araştırma çalışmaları sürüyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE, AHIRDA ÇIKAN YANGIN NEDENİ İLE 20 TAVUK TELEF OLDU.