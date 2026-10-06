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Savcılıktan TMSF'ye gönüllü ödeme izni

Savcılık, hesapları dondurulan çiftin SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemiyle TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapmasına izin verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Savcılıktan TMSF'ye gönüllü ödeme izni

Savcılıktan TMSF'ye gönüllü ödeme izni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya için gönüllü ödeme yolunun açılmasına karar verildi. Başsavcılığın incelemesi sonucunda, tarafların SPK tarafından belirlenen usul çerçevesinde başvuruda bulunmaları üzerine ödeme izni verildi.

soruşturma ve başvuru süreci:

Soruşturma kapsamında hesapları dondurulan tarafların, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemine ilişkin başvurusu, işlem yaptığı bankalar aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. İlgili bankaların görüş istemesinin ardından yapılan hukuki değerlendirme sonucunda savcılık, ödemelerin TMSF hesabına yönlendirilmesine onay verdi.

izin ne anlama geliyor:

Verilen izin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)nin isteğe bağlı iade hesabına belirlenen tutarın yatırılmasının önünü açıyor. Bu adım, soruşturma süreciyle paralel olarak SPK'nın uyguladığı gönüllü ödeme mekanizisi çerçevesinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlayacak. Başsavcılığın kararı, bankaların ve fon kuruluşunun prosedürlerinin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçirilecek.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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