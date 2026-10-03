Nazilli'de anne adaylarına kapsamlı doğuma hazırlık eğitimi

Nazilli'de kadınlara yönelik eğitim programları:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen eğitimlerde kadınlara yönelik sağlık, güvenlik ve kişisel mahremiyet konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Etkinlikler Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara günlük yaşamda uygulayabilecekleri pratik bilgiler sunuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Ebe Bahar Fidan tarafından "Normal doğumun avantajları, anne sütünün önemi ve kadın sağlığı" başlıklı oturumda normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, emzirmenin kritik rolü ve kadın sağlığıyla ilgili temel yaklaşımlar aktarıldı. Sağlık oturumları, doğum sürecine dair yanlış kanıların düzeltilmesine ve anne adaylarının bilinçlendirilmesine odaklandı.

Güvenlik ve toplumsal farkındalık çalışmalarında ise İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi. Sosyal Hizmet Merkezi personeli ise katılımcılara yönelik "Mahremiyet eğitimi" ile kişisel sınırlar, güvenlik ve mahremiyet bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Gebe Okulu'nda doğum öncesi ve sonrası hazırlık:

Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda sürdürülen eğitimler ise gebelere doğum öncesi ve sonrası süreçlere ilişkin detaylı bilgiler sunuyor. Eğitimlerde gebeliğin oluşumu, bebeğin anne karnındaki gelişimi, gebelik dönemindeki sağlık kontrolleri, bağışıklama ve rutin tetkikler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Program kapsamında anne adaylarına ayrıca gebelikte görülen fizyolojik ve psikolojik değişimler, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme ile uyku ve dinlenme düzeni gibi günlük yaşam önerileri veriliyor. Gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar, tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenecek yollar da eğitim başlıkları arasında yer alıyor.

Gebe Okulu derslerinde doğum eyleminin süresi ve evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci ve yenidoğan bakımı gibi konular ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Yetkililer, gebelik sürecine ilişkin eğitimlerden yararlanmak isteyen anne adaylarını Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'na davet etti.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMLERDE NORMAL DOĞUM, ANNE SÜTÜ, KADIN SAĞLIĞI, MADDE BAĞIMLILIĞI VE MAHREMİYET KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI. GEBELERE İSE DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI SÜREÇLERE İLİŞKİN EĞİTİM VERİLDİ.