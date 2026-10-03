Marmara için ortak strateji: balıkesir'de iklim dayanıklılığı konuşuldu

Toplantının odak noktası:

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2026 yılı ikinci Meclis Toplantısı Balıkesir Edremit’te gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini iklim değişikliği, dayanıklı kent altyapıları, Marmara Denizinin geleceği ve belediyelerin finansman ihtiyacı oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Akın, iklim değişikliğinin artık şehir yönetimlerinin bugünkü önceliklerinden biri olduğunu vurguladı ve Kasım ayında Antalya’da yapılacak olan COP31 öncesinde bölgesel hazırlığın önemine dikkat çekti.

Riskler ve bölgesel yaklaşım:

Toplantıda aşırı sıcaklar, ani yağışlar, sel, taşkın ve kuraklık gibi olayların kent altyapısı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri tartışıldı. Akın, Marmara Bölgesi’nde bu sorunların belediye sınırları içinde ayrı ayrı ele alınamayacağını, ortak planlama ve koordinasyon gerektiğini ifade etti.

Marmara Denizi’nin korunması, toplantının bir diğer önemli başlığı oldu; deniz geleceğinin atık su yönetimi, sanayi, kıyı planlaması ve ekolojik koruma gibi alanlarla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

Sosyal boyut ve öncelikler:

Akın, iklim dirençliliğinin yalnızca altyapı meselesi olmadığını; bunun aynı zamanda sosyal adalet, kamusal sağlık ve erişilebilir hizmetlerle bağlantılı olduğunu belirtti. Toplantıda yaşlılar, çocuklar, engelliler ve düşük gelirli hanelerin iklim risklerinden farklı düzeylerde etkilendiğine dikkat çekildi.

Belediyelerin hem mevcut hizmetleri sürdürmek hem de iklim yatırımlarını finanse etmek zorunda olduğuna değinilen oturumlarda, doğru proje hazırlama ve uygun finansman araçlarının seçilmesinin önemine işaret edildi. Bu kapsamda Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti ile belediyelerin yararlanabileceği mekanizmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Marmara Belediyeler Birliği’ne Burhaniye Belediyesi’nin üyeliği kabul edildi; böylece Burhaniye, bölgedeki yerel yönetimler arasındaki dayanışma ağına katıldı.

Konuşmasını birlik ve dayanışma çağrısıyla tamamlayan Ahmet Akın, 'Daha dirençli bir Marmara, tek bir kurumun çabasıyla kurulamaz. Bilgiyi paylaşarak, sorumluluğu birlikte üstlenerek ve kaynaklarımızı doğru önceliklere yönelterek ilerleyebiliriz' dedi.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN 2026 YILI 2. MECLİS TOPLANTISI BALIKESİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.