Savunma: Uçanok, Güllü davasında tanık beyanlarıyla tasarlama hükmü kurulamayacağını savundu

duruşmada gündeme gelen itirazlar:

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok savunmasında bir dizi itirazda bulundu. Uçanok, tanıkların anlatımlarının tek başına müvekkilinin tutuklanmasına ve aleyhine hüküm kurulmasına dayanak oluşturamayacağını belirterek, dosyadaki delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesini istedi.

tanık beyanları ve telefon kayıtlarına yönelik itirazlar:

Uçanok, tanık Sultan'ın ifadelerine özellikle itiraz etti. Sultan'ın, Tuğyan hakkında "Ben yanarsam sen de yanarsın" şeklinde beyan verdiği iddiasını kabul etmediğini söyleyen avukat, bu tür anlatımların doğruluğunun sorgulanması gerektiğini vurguladı. Duruşmada dinletilen telefon görüşmesi kaydına ilişkin olarak Uçanok, görüşmede geçen "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim" ifadesinin tek başına "tasarlama" iddiasını ispatlamaya yetmeyeceğini savundu. Avukat, yalnızca tanık ifadelerine dayanılarak ceza hükmü kurulmasının doğru olmayacağını ifade etti.

ses tespiti ve olay yeri keşfine ilişkin değerlendirmeler:

Savunma, Güllü'nün ses tespitine de değindi. Uçanok, sanatçının sesini en iyi tanıyan kişilerden biri olduğunu belirttiği aranjörün, kayıtlarda yer alan "Hadi görüşürüz" ifadesinin Güllü'ye ait olduğunu söylediğini aktardı ve bu tespitin müvekkilin savunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Olay yeri keşfindeki ayrıntılar da Uçanok'un eleştiri alanındaydı. Avukat, keşif sırasında tanığın olay anında nereden baktığına dair beyanını olay yeri fotoğraflarıyla karşılaştırdı; tanığın sol taraftan yanaşarak baktığını söylemesinin fotoğraflarla uyuşmadığını, gerçek konumun sağ taraftaki aynadan görülecek bir pozisyon olduğunu belirtti. Ayrıca tanığın bulunduğu noktadan olayı görebilmesi için boyunun yeterliliği konusunda şüpheler olduğunu dile getirdi.

Uçanok, soruşturma sürecine ilişkin olarak da, keşfin olaydan 28 gün sonra yapıldığını hatırlatarak bu tür gecikmelerin delillerin değerlendirilmesini etkileyebileceğini kaydetti. Sonuç bölümünde avukat, iddiaların somut deliller çerçevesinde ve tüm bulgular bir arada değerlendirilerek ele alınmasını talep etti.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN AVUKATI MERVE UÇANOK, SAVUNMASINDA TANIK SULTAN'IN İFADELERİNE, TELEFON GÖRÜŞMELERİNE VE OLAY YERİ KEŞFİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.