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Karaisalı'da orman yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Çotlu Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi, müdahale çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaisalı'da orman yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor

Karaisalı'da orman yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Çotlu Mahallesi sınırlarında orman yangını çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

bildirim ve müdahale:

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hadisenin bildirildiği noktaya hızla intikal etti. Yangına müdahale eden ekipler, söndürme ve kontrol çalışmalarını önceliklendirdi. Müdahale kapsamında bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

çalışmaların seyri:

Yangının çıkış yeri olarak bildirilen ormanlık alanda ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, alevlerin kontrol altına alınması için gerekli çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtiyor. Olayla ilgili gelişmeler geldiğinde ek bilgilendirme yapılacak.

Adana’da orman yangını

Adana’da orman yangını

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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