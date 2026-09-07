Alanya Bektaş'ta çalılık yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı

Bektaş Mahallesi'nde çalılık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesi Bektaş Mahallesi'nde, Bektaş Caddesi yakınlarındaki çalılık alanda saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Çalılıkların alev aldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yerel ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının büyümesine izin vermedi; sevk edilen personel ve araçlar yangına kısa sürede müdahale ederek yangını sınırladı ve söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Zarar tespiti ve inceleme:

Yangın sonucu çalılık alanda yaklaşık 1 dönüm arazi zarar gördü. Olayın söndürülmesinin ardından bölgedeki ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve olay yerinde delil toplama ile değerlendirme yapılacağı belirtildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ÇALILIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN KISA SÜREDE MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA YAKLAŞIK 1 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ.