Adıyaman'da yaya geçidinde çarpışma: bir kadın hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:
Adıyaman'da Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Melek D.'ye, sürücü Mehmet İ. yönetimindeki 02 AGF 148 plakalı otomobil çarptı.
Müdahale ve hastane sevki:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Melek D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor:
Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’DA YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.
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