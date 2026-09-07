Adıyaman'da yaya geçidinde çarpışma: bir kadın hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Adıyaman'da Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Melek D.'ye, sürücü Mehmet İ. yönetimindeki 02 AGF 148 plakalı otomobil çarptı.

Müdahale ve hastane sevki:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Melek D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.