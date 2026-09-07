Dolar 48,4276 0,00%
Euro 56,3480 +0,17%
Bist 14.138,48 +0,90%
Altın Gram 6.969,99 -1,39%
EUR/USD 1,1632 +0,09%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Adıyaman'da yaya geçidinde çarpışma: bir kadın hastaneye kaldırıldı

Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçen Melek D., bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da yaya geçidinde çarpışma: bir kadın hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Adıyaman'da Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Melek D.'ye, sürücü Mehmet İ. yönetimindeki 02 AGF 148 plakalı otomobil çarptı.

Müdahale ve hastane sevki:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Melek D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU...

ADIYAMAN’DA YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı
images

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi
images

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
images

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

Yaprak sarma geleneği Ulupark'ta rekabete dönüştü

Gençlerin fırçası hedefe ulaştı: 25 öğrenci 25 başarı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti