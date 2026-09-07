İhmal mi, plansızlık mı: Ahbap deposunda yardım malzemeleri çürümeye terk edildi

Derince'de Ahbap deposu havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi’ndeki Ahbap Derneği’ne ait depo, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelendi. Ekiplerin dron ile havadan çektiği görüntülerde, afet dönemlerinde kullanılması planlanan birçok yardım malzemesinin uzun süre depolandığı ve bir kısmının kullanılamaz hale geldiği ortaya çıktı.

deponun içinde neler vardı:

İncelemede tespit edilen malzemeler arasında 895 paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik yardım çadırı ile yaklaşık 600 portatif yatak bulunuyordu. Ayrıca çok sayıda uyku tulumu ve battaniyenin yanı sıra 102 kullanılmamış elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 portatif telsiz, tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri ile kamp yatakları da kayda geçti. Depoda ayrıca kedi evleri, büyük depo çadırları ve çeşitli afet ekipmanları görüldü.

Teknik ekipman listesi içinde elektrikli ısıtıcılar, taşınabilir sobalar, buzdolapları, derin dondurucular ve fırınlar yer aldı. Su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su depoları ile duş ve tuvalet konteynerleri de depolananlar arasında bildirildi. Kırtasiye malzemeleri ve çeşitli ev ile ofis eşyalarının yanı sıra müzik ekipmanları da bulundu; raporda 2 klavyeli org ile 15 saz ve bağlama tespit edildi.

rapor bulguları ve öneriler:

Kayyım tarafından hazırlanan 5 Eylül tarihli rapor, bazı ürünlerde uzun süreli depolamaya bağlı deformasyon ve yıpranmalar olduğunu kaydetti. Raporda ambalajlarda yırtılma, ezilme ve açılmalar; kimi ürünlerde çizik ve yüzey hasarları tespit edildiği belirtildi. Bu bulgular, malzemelerin bakım ve saklama koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Raporda ayrıca, kullanılabilir durumdaki malzemelerin daha fazla zarar görmeden sınıflandırılması, kayıt altına alınması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması önerildi. Yardım malzemelerinin dağıtımının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Olay, afet yardımlarında lojistik, depolama ve takip süreçlerinin önemini yeniden gündeme getirdi. Uzun süreli depolama kaynaklı hasarlar, acil ihtiyaç anlarında kullanılabilecek stokların etkinliğini azaltırken, maliyet ve zaman kaybına da yol açabiliyor. Yetkililerin ve sivil toplum kuruluşlarının depolama standartlarını ve dağıtım koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça tekrarlanan bir nokta olarak öne çıkıyor.

Çürümeye bırakılan Ahbap deposundaki yardım malzemeleri böyle görüntülendi