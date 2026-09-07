Bursa müzeleri ve türbeler yaz aylarında yoğun ilgi gördü

Bursa'da yaz sezonunda kültürel hareketlilik

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin müzeleri, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde yerli ve yabancı ziyaretçilerin odağı oldu. Kentteki müze ve türbe ziyaretleri, şehrin tarihini ve kültürel mirasını gündeme taşıdı.

Müze ziyaretleri ve ziyaretçi profili:

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda müzeler yaz boyunca toplam 200 bin 647 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler arasında öğrenciler önemli yer tuttu; çocuk ve gençlerin kültürel mekanlara katılımı 15 bin 218 ayrı ziyaretle kayda geçti.

Bursa Kent Müzesi başta olmak üzere Hünkar Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Aktopraklık Açık Hava Müzesi, Hüsnü Züber Evi Müzesi, Muradiye Mezar Taşları Müzesi, Muradiye El Yazmaları Müzesi ve Bursa Mevlevihanesi Müzesi şehir tarihini, üretim kültürünü ve geleneklerini sergi ve etkinliklerle ziyaretçilere aktardı.

Atölye çalışmaları ve öğrenme odaklı dönüşüm:

Büyükşehir, müzeleri yalnızca eserlerin sergilendiği alanlar olmaktan çıkarıp yaşayan kültür ve öğrenme mekânlarına dönüştürme çalışmalarını yaz boyunca sürdürdü. Bu dönemde müzelerde toplam 63 atölye düzenlendi ve çocukların ile gençlerin kültürel mirası deneyimleyerek öğrenmesine imkân sağlayan çalışmalara bin 141 kişi katıldı.

Aynı dönemde Bursa’nın tarihî kimliğinin önemli parçalarından olan türbelere de yoğun ilgi oldu; şehirdeki türbeleri yaz aylarında toplam 686 bin 133 kişi ziyaret etti. Bu veriler, Bursa’nın kültür turizmi ve yerel kültürel eğitimin yaz sezonunda belirgin bir hareketlilik gösterdiğini ortaya koyuyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MÜZELERİ, YAZ AYLARINDA 200 BİN 647 ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI. TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN TÜRBELERİ İSE 686 BİN 133 KİŞİ ZİYARET ETTİ.