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Saztepe'de istasyon önünde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Saztepe mevkisinde park halindeki 55 plakalı tırın kupa kısmında çıkan yangın, itfaiye ve çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:35

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Saztepe'de istasyon önünde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

olayın kısa özeti:

Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde, akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan tırın kupa kısmında yangın çıktı. Olay, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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