Saztepe'de istasyon önünde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

olayın kısa özeti:
Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde, akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan tırın kupa kısmında yangın çıktı. Olay, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde, akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan tırın kupa kısmında yangın çıktı. Olay, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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