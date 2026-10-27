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Seben'de 80 hektarlık sel kontrol projesi yerinde denetlendi

Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Susuz köyü Çatak Mahallesi'ndeki 80 hektarlık sel kontrol projesini saha denetimiyle şartname ve takvime göre değerlendirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Seben'de 80 hektarlık sel kontrol projesi yerinde denetlendi

Saha denetiminin kapsamı:

Seben Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde yürütülen Sel Kontrol Uygulama Projesi, Susuz köyü Çatak Mahallesi'nde teknik ekipler tarafından yerinde denetlendi. Denetimler sırasında projenin 80 hektarlık alana yayılması ve uygulama biçimi ayrıntılı şekilde incelendi.

İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve proje ekibi, saha incelemelerinde çalışmanın proje şartnamesine ve belirlenen takvime uygun ilerleyip ilerlemediğini kontrol etti. Denetimlerde iş makinelerinin yerleşimi, taşkın kontrol yapı elemanlarının konumu ve erozyon önleyici uygulamaların uyumu değerlendirildi.

Projenin hedefleri ve önemi:

Yürütülen çalışmaların temel amacı, ani ve yoğun yağışların tetikleyebileceği sel, taşkın ve toprak kayması risklerini azaltmak. Yetkililer, projenin orman varlığını korumaya, toprak erozyonunu önlemeye ve yerleşim birimlerini sel felaketlerine karşı daha güvenli hale getirmeye odaklandığını bildirdi.

Saha uygulamalarının teknik takibi, hem kısa vadeli hasar risklerini azaltmayı hem de uzun vadede alanın ekolojik dengesini korumayı hedefliyor. Denetim raporlarında, uygulamalarda süreklilik ve bakımın önemine vurgu yapıldı.

Takip ve sürdürülebilirlik:

Proje kapsamında saha denetimlerinin ve teknik takibin, çalışmalar tamamlanıncaya kadar kesintisiz sürdürüleceği ifade edildi. Denetimler, işlerin planlandığı sürede tamamlanmasını sağlamak ve olası eksiklikleri erken aşamada gidermek için düzenli aralıklarla yapılacak.

Saha incelemeleri, yerel hassasiyetlerin gözetilmesi ve proje uygulamalarının hem teknik hem çevresel gerekliliklere uygunluğunun sağlanması açısından kritik öneme sahip. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sel ve erozyon riskinin belirgin şekilde düşmesini beklediklerini aktardı.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE SEL VE EROZYON RİSKİNİ AZALTMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA...

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE SEL VE EROZYON RİSKİNİ AZALTMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN SEL KONTROL UYGULAMA PROJESİ SAHADA DENETLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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