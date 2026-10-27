Bartın Üniversitesi'nin kampüsleri mavi su verimliliği belgesiyle tescillendi

belgelendirme süreci:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey ve Ağdacı yerleşkelerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme sonucu Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandığı duyuruldu. Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çevresel sürdürülebilirliği kurumsal uygulamaların merkezine taşıyan BARÜ, bu belgeyi alan devlet üniversitelerinden biri oldu.

değerlendirme ölçütleri:

Belgelendirme sürecinde üniversitenin su yönetimi politikaları, tüketim takibi, tasarruf uygulamaları, altyapı çalışmaları ve farkındalık faaliyetleri gibi çok sayıda ölçüt esas alındı. BARÜ çatısı altında oluşturulan Su Verimliliği Ekibi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, su kaynaklarının temininden kullanım ve yeniden değerlendirilmesine, atık su yönetimine kadar kapsamlı bir yaklaşımı tescilledi.

uygulamalar ve sürdürülebilirlik adımları:

Üniversite, su tüketiminin düzenli izlenmesi, kayıp ve kaçakların önlenmesi, tasarruf sağlayan ekipmanların kullanımı ve alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi gibi pratik adımlar uygulamaya koydu. Aynı zamanda kullanıcıların bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü; bu çalışmalar belgelendirme değerlendirmelerinde belirleyici oldu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Üniversite olarak kaynakların verimli kullanılması ve korunması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güneş enerjisi sistemlerinden atık yönetimine, çevre dostu şarj istasyonundan kaynakların bilinçli kullanımına farklı alanlardaki uygulamalarımızla sürdürülebilir kampüs anlayışımızı güçlendiriyoruz. Kutlubey ve Ağdacı yerleşkelerimizin Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanması da bu yaklaşımımızın önemli bir sonucudur. Üniversitemiz birimlerinin iş birliğiyle elde edilen bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

BARÜ, su verimliliği dışında enerji yönetimi ve sıfır atık çalışmalarını da belgelendirerek çevre dostu uygulamalarını sürdürmeyi hedefliyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIYLA KUTLUBEY VE AĞDACI YERLEŞKELERİ İÇİN "MAVİ SU VERİMLİLİĞİ BELGESİ" ALMAYA HAK KAZANDI.