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Seçim değil sürekli hizmet: borsada ulaşılabilir yönetim vaadi

Şenol Arslan, Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı olarak iletişimin seçimle sınırlı kalmayacağını, yıl boyu ulaşılabilir bir yönetim sözü verdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Seçim değil sürekli hizmet: borsada ulaşılabilir yönetim vaadi

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayının mesajı

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, adaylık sürecinde iletişimin yalnızca seçim dönemlerine sıkıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Arslan, yönetim anlayışının; kısa dönemli görünürlük değil, sürekli ve erişilebilir hizmet üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Arslan, yaptığı açıklamada, "Bizim başkanlık anlayışımız seçimden seçime değil, her zaman üyelerimizin yanında olmaktır. Sadece seçim zamanı görünen değil, her zaman ulaşılabilen bir yönetim hedefliyoruz" diyerek, beklentilerini açıkça ortaya koydu.

üyelerle sürekli iletişim:

Arslan, üyelerle kurulacak güçlü iletişim ve karşılıklı güvenin borsa yönetiminin temel taşları olduğunu söyledi. "Bizim anlayışımızda başkanlık, sadece seçim zamanı ortaya çıkmak, üyelerin kapısını çalmak ve ardından makamına çekilmek değildir. Başkanlık, üyelerinin sorunlarını bilen, ihtiyaçlarını takip eden, iyi gününde de zor gününde de yanında olabilen bir sorumluluktur" ifadeleriyle, görev tanımını netleştirdi.

Üyeleri sadece oy kullanan kişiler olarak görmeyi reddeden Arslan, onların bu kurumun gerçek sahipleri olduğunu; seslerini duyurmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için seçimleri beklemeyeceklerini söyledi. Bu yaklaşım, iletişim kanallarının sürekli açık tutulmasını ve erişilebilirlik mekanizmalarının hayata geçirilmesini öne çıkarıyor.

ortak akıl, güven ve eşitlik:

Arslan, Ticaret Borsası’nı üreticinin, besicinin, esnafın ve tüccarın ortak çatısı olarak tanımladı ve borsanın gerçek gücünün üyeler olduğuna dikkat çekti. "Her üyemizin düşüncesi, talebi ve beklentisi bizim için değerlidir." sözleriyle kapsayıcı bir yönetim vaadini yineledi.

Seçimi kazanmanın ötesinde görev süresi boyunca üyelerin güvenini hak etme hedefiyle hareket edeceklerini belirten Arslan, verilen sözlerin takipçisi olacaklarını, sorunlara çözüm üreteceklerini ve kimseyi ötekileştirmeden ortak akılla yönetim sağlayacaklarını aktardı.

Arslan son olarak, "Bizim için başkanlık bir unvandan ibaret değildir. Üyelerimizin kapısını çalmak için bir sonraki seçimi beklemeyeceğiz" diyerek, yönetimin yılın her günü üyelerle iç içe olacağı taahhüdünü yineledi ve "Çünkü gerçek başkanlık, seçim zamanı görünmek değil, seçimden sonra da aynı enerjiyle ve hizmetlerle üyelerinin yanında durabilmektir" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, ÜYELERLE KURULAN İLETİŞİMİN YALNIZCA SEÇİM...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, ÜYELERLE KURULAN İLETİŞİMİN YALNIZCA SEÇİM DÖNEMLERİYLE SINIRLI KALMAMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAYARAK, "BİZİM BAŞKANLIK ANLAYIŞIMIZ SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL, HER ZAMAN ÜYELERİMİZİN YANINDA OLMAKTIR. SADECE SEÇİM ZAMANI GÖRÜNEN DEĞİL, HER ZAMAN ULAŞILABİLEN BİR YÖNETİM HEDEFLİYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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