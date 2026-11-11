Trakya'da tarımın geleceğini güvence altına almak için sınırlar ötesi iklim iş birliği

Teknik eğitim Tekirdağ'da tamamlandı

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında yürütülen ADAPTAGRI projesinin teknik eğitim programı, 5-6 Kasım tarihlerinde Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Programa, proje ortaklarından Dobruca Tarım ve İşletme Okulu (DABS) ile Kuzey Evros Kırsal Araştırma ve Geliştirme Şirketi (EEABE) heyetleri ile birlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve S.S. Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yetkilileri katıldı.

eğitim programında ele alınan konular:

Programın ilk gününde Trakya bölgesi çiftçilerinin iklim değişikliğine ve akıllı tarıma yönelik yaklaşımları üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı. Eğitimlerde iklime dayanıklı tarım, yeni gıdalar, Avrupa Birliği kalite şemaları, tarım sektöründe dijital dönüşüm, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi hizmetleri, sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve yenilikçi tarım uygulamaları gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar, uygulamaya dönük örnekler ve bölgesel adaptasyon stratejileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

saha ziyaretleri ve kültürel buluşmalar:

Programa katılan Bulgaristan ve Yunanistan heyetleri, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek kentin binlerce yıllık tarihî ve kültürel mirasını yerinde gördü. Eğitimlerin ikinci günü ise saha ziyaretlerine ayrıldı; heyetler Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen araştırma ve uygulama çalışmalarını yerinde inceledi.

Projenin sözleşmesi 21 Ağustos 2025 tarihinde imzalanmış olup, uygulama süresinin 18 ay olması planlanmaktadır. ADAPTAGRI projesinin toplam bütçesi 513.814 euro olarak açıklanmış; bu bütçenin 462.432 euro'luk bölümü Interreg Programı tarafından karşılanmaktadır.

Projenin temel hedefi, Karadeniz Havzası'nda özellikle tarla bitkileri üretimini tehdit eden kuraklık, su kıtlığı ve sıcak hava dalgaları gibi iklim kaynaklı risklere karşı bölgenin uyum kapasitesini artırmaktır. Bu amaçla yürütülecek faaliyetler arasında dron teknolojilerinin kullanıldığı pilot uygulamalar, ülkeler arası eğitim programları ve Akıllı ve Yeşil Tarım Bilgi Platformu aracılığıyla bilgi paylaşımının güçlendirilmesi bulunuyor.

Katılımcılar, teknik oturumlarda sunulan dijital tarım çözümleri ve Avrupa kalite şemalarına ilişkin uygulama örneklerinin, bölgedeki çiftçilerin üretim ve pazarlama süreçlerine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı. Proje ortakları ayrıca, pilot uygulamalardan elde edilecek verilerin sınırlar ötesi iş birliğini somutlaştıracağını belirtti.

ADAPTAGRI'nin bölgesel ölçekte bilgi paylaşımı, kapasite artırımı ve teknoloji transferi hedefleri, Trakya merkezli bu eğitim programı ile ilk somut adımlarını atmış oldu. Proje süresince planlanan atölye çalışmaları, saha denemeleri ve bilgi platformu etkinlikleri, Karadeniz Havzası'nda tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

INTERREG NEXT KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ADAPTAGRI PROJESİNİN TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI, BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN'DAN GELEN HEYETLERİN KATILIMIYLA TEKİRDAĞ'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.