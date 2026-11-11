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Çankırı’da kış lastiği telaşı: ustalar erken gelin diyor

Çankırı'da kar ve 15 Kasım kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçiler yoğun; uzmanlar erken taktırma ve kaliteli lastik seçimi uyarısı yapıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çankırı’da kış lastiği telaşı: ustalar erken gelin diyor

Çankırı'da lastikçilerde kış hazırlığı hızlandı

Çankırı'da etkili kar yağışının ardından ve 15 Kasım tarihinde başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesi lastik servislerinde yoğunluk gözleniyor. Ticari araçlar için zorunlu olan uygulamaya sayılı günler kala, vatandaşlar araçlarını kış koşullarına hazırlamak için servislerin yolunu tuttu.

zorunluluk ve takvim:

Uygulama, 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında geçerli oluyor. Lastik tamirciliği yapan Kürşat Erdem, özellikle medyada kar haberleri yayınlanmaya başlandığında yoğunluğun arttığını ve en yoğun dönemin 15 Kasım - 15 Aralık aralığına denk geldiğini söylüyor. Erdem, müşterilerini genellikle ekim veya kasım başında gelmeye davet ettiklerini belirtti.

uzman uyarıları ve fiyatlar:

Erdem, bir lastiğin ortalama ömrünün 3-4 yıl olduğunu, kilometre ve kullanım koşullarına göre değiştiğini vurguladı ve aynı lastiğin 4 yıldan fazla kullanılmasını önermediklerini aktardı. Ayrıca sürücülere ucuz ve kalitesiz lastiklerden kaçınmaları uyarısında bulundu: "Vatandaşlarımıza lastik alırken ucuza kaçmamalarını öneriyoruz."

Çankırı'daki servislerde kış lastiği fiyatları şu anda ortalama 5 bin TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Erdem, piyasada kendini kanıtlamış markaların tercih edilmesini tavsiye ediyor ve 'Çin malı' veya 'merdiven altı' diye tabir edilen düşük kaliteli ürünlerin risk oluşturduğunu belirtiyor.

Servis çalışanları, yoğun dönemde mesai saatlerinin uzadığını ve işlerin sabah 08.00-08.30 civarında başlayıp akşam 20.00'ye kadar sürebildiğini söylüyor. Erdem, vatandaşların işlemlerini yoğunluktan önce halletmelerinin hem müşteri hem de işletme açısından kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Aracına kış lastiği taktırmak üzere servise gelen Ali Softa, kışın bu yıl sert geçeceği beklentisiyle hem can hem de mal güvenliği için lastik değiştirdiğini belirtti: "Bu kış oldukça sert geçecek gibi görünüyor. Bu nedenle hem can güvenliğim hem de mal güvenliğim için kar lastiği taktırmayı bir mecburiyet olarak gördüm."

Yetkililer ve servisler, sürücüleri zorunlu tarihin gelmesini beklemeden hareket etmeye çağırıyor; böylece hem yoğunluk azaltılacak hem de araç sahibi sürücüler soğuk ve kar koşullarına daha güvenli şekilde hazırlanmış olacak.

Lastikçilerin kış mesaisi başladı

Lastikçilerin kış mesaisi başladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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