Seda Aşılıoğlu iç hastalıkları polikliniğinde göreve başladı

Yeni görev ve hasta kabulü:

Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine atandı ve hasta kabulüne başladı. Göreve başlamasıyla birlikte poliklinikte hasta kabul süreçleri resmen uygulamaya konuldu.

Atama ayrıntıları ve hizmet hedefleri:

Atama kapsamında İç Hastalıkları Polikliniğindeki muayene ve takip hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Hastane yönetimi, polikliniğin ihtiyaç duyduğu uzman kadrolarının tamamlanmasına öncelik verileceğini bildirdi.

Hastane yönetiminin açıklaması:

Hastane yetkilileri yeni göreve başlayan Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu'na başarı dileklerini iletti. Açıklamada, eksik görülen polikliniklere yönelik doktor atamalarının süreceği ve sağlık hizmet kalitesinin artırılmasının planlandığı belirtildi.

Hastalar, poliklinik randevu ve kabul işlemleri için hastanenin mevcut yönlendirmelerini takip edebilecek. Yeni atamayla birlikte hasta bakımında süreklilik ve erişilebilirlik açısından iyileşme hedefleniyor.

UZM. DR. SEDA AŞILIOĞLU HASTA KABULÜNE BAŞLADI