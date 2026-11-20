Kaymakam Aykaç’ın şehit aileleri ziyareti

Afyonkarahisar İlçesi Çobanlar'da görev yapan Kaymakam Ahmet Aykaç, şehit Polis Memuru Ekrem Gebece ve Jandarma Er Halil İbrahim Atasagun'un ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Kaymakam Aykaç, onların talep ve beklentilerini dinledi ve notlar aldı.

ziyaretin içeriği:

Kaymakam Aykaç, görüşmeler sırasında ailelerin gündelik ihtiyaçları ile ilgili talepleri hakkında bilgi aldı ve çözüm için ilgili birimlerle irtibata geçileceğini ifade etti. Ziyaretlerde, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler Ekrem Gebece ve Halil İbrahim Atasagun rahmet, şükran ve minnetle yad edildi.

ailelerin değerlendirmesi:

Şehit yakınları yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Aykaç’a teşekkür etti. Görüşmeler sırasında, Kaymakam'ın devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğu vurgulandı ve destek taahhüdü tekrarlandı.

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KAYMAKAMI AHMET AYKAÇ (ORTADA KIRMIZI KRAVATLI) ŞEHİT POLİS MEMURU EKREM GEBECE VE JANDARMA ER HALİL İBRAHİM ATASAGUN’UN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ.