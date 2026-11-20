araştırmanın öne çıkan verileri:

TÜİK'in "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2026" çalışması, 6-17 yaş grubundaki çocukların dijital dünyadaki davranışlarını, üretken yapay zeka kullanımını ve siber zorbalık deneyimlerini ortaya koydu. Araştırma kapsamı bu yıl 6-17 yaşa çıkarılırken, ilk kez 11-17 yaş grubunda üretken yapay zeka ve siber zorbalık göstergeleri ayrıntılı olarak incelendi.

telefon ve internet kullanım alışkanlıkları:

Verilere göre çocukların yüzde 80,1