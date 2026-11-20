Sultangazi'den yeni wushu başarısı

Avrupa'nın en iyi spor şehri Sultangazi, Bolu'da düzenlenen 9. Balkan Wushu Kung fu Şampiyonasından toplam 6 madalya ile döndü; bunların 5'i altın.

21 ülkeden bin 100 sporcunun katıldığı organizasyonda Sultangazi Spor Kulübü Wushu Kung fu sporcuları kıyasıya mücadele etti ve önemli dereceler elde ederek ilçeye gurur yaşattı.

şampiyonada elde edilen dereceler:

Şampiyonada Sultangazi'yi başarıyla temsil eden sporcular ve aldıkları dereceler şöyle:

42 kg: Mustafa Yakıcı — birinci.

48 kg: Enes Akbıyık — ikinci.

56 kg: Selahattin Yıldız — birinci.

60 kg: Cuma Kılınçlı — birinci; ayrıca takım oyunları kategorisinde bir altın madalya daha kazandı.

60 kg: Necip Fazıl Satılmış — birinci.

Bu sonuçlarla Sultangazili genç sporcular ay-yıldızlı bayrağımızı Balkanlar'da en iyi şekilde temsil etti.

başkan dursun'un değerlendirmesi:

Spora ve sporcuya her fırsatta destek veren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun;

"Unvanımızın havada kalmadığını sporcularımız bizlere her defasında gösteriyor. Avrupa’nın en iyi spor şehri Sultangazi, bir şampiyonada daha unvanının hakkını sonuna kadar verdi. Şampiyonadan 6 madalya ile döndük, üstelik 5 altın madalya ile. Bu ciddi bir ekip başarısıdır. Hiç yılmadan kendini geliştiren, antrenmanını aksatmayan gençlerimiz başta olmak üzere eğitmenlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki daha çok Avrupa Şampiyonlukları, Dünya Şampiyonlukları alacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Başarı, Sultangazi Belediyesi'nin spora verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak kayda geçti. Genç sporcular ve kulüp yetkilileri, önümüzdeki turnuvalarda daha fazla uluslararası başarı hedefliyor.

AVRUPA’NIN EN İYİ SPOR ŞEHRİ SULTANGAZİ, SPORDAKİ FARKINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU. 9. BALKAN WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI’NDA SULTANGAZİLİ SPORCULAR 5’İ ALTIN OLMAK ÜZERE 6 MADALYA BİRDEN KAZANDI. GENÇ SPORCULAR TÜM SULTANGAZİ’YE BÜYÜK GURUR YAŞATTI.