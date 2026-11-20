Çalışma detayları:

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, KÖYDES programı kapsamında Yeşilyurt köyü içi yollarında yürütülen parke ve bordür çalışmalarını yerinde inceledi. Denetim sırasında İlçe Özel İdare Müdürü Yakup Güçlü ve Yeşilyurt Köyü Muhtarı da hazır bulundu.

Kaymakam Türker, incelemelerde köy içi altyapı düzenlemelerinin tamamlandığını belirterek vatandaşlardan bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen parke taşlarının döşendiği alanlarda da kontroller yapıldı ve çalışmaların standartlara uygun olduğu kaydedildi.

Kaymakamın yerinde değerlendirmesi:

Türker, çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: "Köyümüzde yapımı tamamlanan toplamda bin 710 metrekare kilit parke ve 531 metre bordür taşı yapımını yerinde kontrol etmek üzere geldik. Yapılan hizmetten halkımız memnun ve iş tamamlandı."

Kaymakam ayrıca, İl Özel İdaresinin ilçeye verdiği parkenin 300 metrekarelik kısmının köyde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma Merkezi (SODAM) binasının çevresine döşendiğini vurguladı ve "Köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

İnceleme sırasında kaymakamın vatandaşlarla sohbet ederek yapılan işin yerel yaşam kalitesine katkılarını dinlemesi, projenin saha ayağının kapandığını gösterdi.

AFYONKARAHİSAR ÇAY KAYMAKAMI HASAN HÜSNÜ TÜRKER, KÖYDES PROGRAMI KAPSAMINDA YEŞİLYURT KÖYÜ İÇİ YOLLARINDA TAMAMLANAN KİLİT PARKE VE BORDÜR TAŞI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI İFADE ETTİ.