Afyonkarahisar’ın genç yetenekleri Balkan’da iki madalya kazandı

İstanbul’da düzenlenen 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonasında Afyonkarahisarlı sporcular, toplamda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanarak kente sevince neden oldu. Turnuva 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde Gazanfer Bilge Spor Salonunda yapıldı ve organizasyona 13 ülkeden yaklaşık 1.200 sporcu katıldı.

şampiyonanın genel çerçevesi

Yüksek katılımla gerçekleşen şampiyonada genç sporcular farklı kategorilerde mücadele etti. Organizasyonun kapsamı ve katılımcı sayısı, Balkan turnuvasının bölge genç yetenekleri için önemli bir sınav niteliğinde olduğunu gösterdi. Afyonkarahisar takımları, saha içi performansları ve disiplinleriyle dikkat çekti.

afyonkarahisarlı sporcuların madalya başarıları

Sandıklı Yıldız Spor Kulübü sporcusu Muhammed Seyfi Özen, U21 Erkek Takım Kumite kategorisinde Balkan şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonlar Spor Kulübü sporcusu Sultan Sarıgül ise Genç Bayan Kata kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar, Afyonkarahisar'ın kulüp bazında yetiştirdiği sporcuların uluslararası arenada rekabet edebildiğini gösteriyor.

Kentte elde edilen başarılar yetkililer ve spor camiasında memnuniyetle karşılandı. Sporcular ve antrenörleri tebrik edilirken, bu tür uluslararası deneyimlerin genç sporcuların gelişiminde kilit rol oynadığı vurgulandı. Afyonkarahisar kulüplerinin ve antrenörlerinin yatırımlarının önümüzdeki dönemlerde de benzer başarılar getirmesi beklentisi öne çıkıyor.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 26. BALKAN ÜMİT, GENÇ VE U21 KARATE ŞAMPİYONASI’NDA AFYONKARAHİSARLI SPORCULAR 1 ALTIN VE 1 BRONZ OLMAK ÜZERE 2 MADALYA KAZANDI.