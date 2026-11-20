yığmatepe, İki Teker Bisiklet Kulübü heyetini makamında kabul etti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, İki Teker Bisiklet Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile master ve genç sporculardan oluşan bir heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, ilçedeki ve kent genelindeki bisiklet faaliyetleri ile kulübün çalışmaları ele alındı.

toplantıda öne çıkan konular:

Kulüp temsilcileri, Aydın’da yürütülen sportif etkinliklere ve özellikle bisiklet branşına sağlanan kurumsal destek için İl Müdürü Yığmatepe’ye teşekkür etti. Katılımcılar, elde edilen başarıların sürdürülebilir olması ve yeni jenerasyonların yetişmesi için belediyeler ve spor kuruluşlarıyla koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca, antrenman altyapısı, yarış programlarına katılım ve genç sporcuların mentorluk süreçleri üzerinde duruldu. Master sporcuların deneyimlerinin gençlere aktarılması gerektiği, bu aktarımın kulübün sportif başarısına doğrudan katkı sağladığı belirtildi.

il müdürünün değerlendirmesi:

İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Aydın’da sporun tüm branşlarda gelişmesi ve sporcuların desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yığmatepe, toplantıda özellikle bisiklet branşındaki yükselen başarı grafiğini yakından takip ettiklerini söyledi ve kulübün çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Toplantı sonunda İki Teker Bisiklet Kulübü Başkanı Abdullah Yıldırım tarafından İl Müdürü Yığmatepe’ye kulüp adına bir teşekkür plaketi takdim edildi. Bu jest, kulüp ile kurum arasındaki iş birliği ve karşılıklı teşekkürün somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yığmatepe toplantıda, "Aydın’da sporun her dalına desteklemelerimiz ve sporun gelişimine katkı sunan kulüplerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle devlet-kulüp ilişkilerinin önemine dikkat çekti ve genç sporculara verilen desteğin süreceğini vurguladı.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SERHAT YIĞMATEPE, İKİ TEKER BİSİKLET KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MASTER VE GENÇ SPORCULARI MAKAMINDA AĞIRLADI.