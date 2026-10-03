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Şehit babasının adı verilen TOMA, oğlunun sünnetinde konvoyu yönetti

Eskişehir'de şehit polis Ali Sevim’in oğlu Eyüphan’ın sünnetinde, babasının adı verilen TOMA öncülüğündeki polis konvoyu duygulu anlar yaşattı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit babasının adı verilen TOMA, oğlunun sünnetinde konvoyu yönetti

Şehit babasının adı verilen TOMA, oğlunun sünnetinde konvoyu yönetti

Eskişehir'de, 2017'de Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Polis Memuru Ali Sevim'in oğlu Eyüphan Sevim'in sünnet düğününde, babasının adı verilen TOMA araç olarak kullanıldı. TOMA'nın öncülüğünde ve polis ekiplerinin eşliğinde düzenlenen konvoy, düğün salonuna kadar devam etti ve çevrede duygulu görüntüler oluştu.

TOMA konvoyu ve duygulu anlar:

Konvoyun salona gelişi sırasında vatandaşlar ve davetliler tarafından ilgiyle karşılanan kortej, törene ayrı bir anlam kattı. Sünnet düğününde babasının adına kayıtlı TOMA'nın araç olarak yer alması, hem aile hem de katılımcılar için beklenmedik ve etkileyici bir sürpriz oldu. O anlar fotoğraf ve videolara yansıdı.

Anne Demet Sevim duygularını şöyle anlattı: "İnanın şu an tarif edilmez duygular yaşıyorum. Sevinç, üzüntü, gurur hepsi bir arada. Bugün çocuğum için ayaktayım, onun için yaşadım, biz babasıyla gurur duyduk, o da eminim bizi görüyor, hissediyor. Eyüphan, sünnet düğünü yapmak çok istiyordu, bugüne nasipmiş, günlerdir bugünü bekliyoruz. Buraya gelen ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Boğazım düğüm düğüm ama bugün oğlum için ağlamayacağım, 9 yıldır ağlıyorum, bugün onun için ağlamayacağım."

Küçük Eyüphan Sevim da duygularını paylaştı: "10 yıllık hayalim bugün gerçekleşiyor. TOMA'nın sünnet düğünü arabam yapılmasını kabul eden önce emniyete çok teşekkür ederim. Buradan babama da teşekkür ederim."

Toplumsal destek ve eğitim sözü:

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) temsilcisi Oğuz Sinlenmez, organizasyonun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek önemli bir destek sözü verdi: "Biz bu konuda çok mutluyuz. Eyüphan’ın bugün sünnetini yaptık, biz şimdi ona bir müjde de vermek istiyoruz, üniversiteye kadar eğitim masraflarını biz karşılamak istiyoruz." Sinlenmez, millet ve devlet vurgusu yaparak ailenin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ise kurum olarak şehit yakınlarıyla yakın temas içinde olduklarını belirtti: "Eyüphan’ın böyle bir temennisi, talebi, hayali olduğu bilgisini aldığımızda biz de sivil toplum kuruluşlarımızdan çok değer verdiğimiz ESMİAD’a bu talebi ilettik. Birlikte hoş, güzel bir organizasyon olduğuna kalben inanıyorum ve başta başkanımız olmak üzere ESMİAD yönetimine, katkı sunan İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Eyüphan’ın mutlu yüzü her şeye değer."

Gün boyunca süren organizasyon, şehit yakınlarına ve kamu kurumlarına ait birliktelik örneklerinden biri olarak kayda geçti; aile içinse en belirgin sonuç Eyüphan’ın mutluluğu oldu. Tören, hem anıya saygı hem de küçük çocuğun hayalinin gerçekleştirildiği bir gün olarak ilde uzun süre hatırlanacak görüntüler bıraktı.

ESKİŞEHİR&#039;DE ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ SEVİM&#039;İN OĞLU EYÜPHAN SEVİM&#039;İN SÜNNET DÜĞÜNÜNDE, BABASININ ADI...

ESKİŞEHİR'DE ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ SEVİM'İN OĞLU EYÜPHAN SEVİM'İN SÜNNET DÜĞÜNÜNDE, BABASININ ADI VERİLEN TOMA SÜNNET ARACI OLARAK KULLANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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