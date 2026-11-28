Anma programı:

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 10 Kasım 2012'de Pervari ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'i, doğum günü olan 26 Kasım vesilesiyle düzenlenen bir programla andı.

Kızına gösterilen ilgi:

Etkinlik kapsamında şehidin kızı İrem Güneş, eğitim gördüğü okuldan alınarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şehidin ailesine ve kızı İrem'e program boyunca sıcak ilgi ve destek gösterildi.

Duygular ve vurgular:

Programda, aziz şehidin hatırasının yaşatılmasının ve geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar duygulu anlar yaşarken aileye moral ve destek sağlanmasının altı çizildi.

Etkinlik, şehidin ruhu için edilen duaların ardından hatırasının yad edilmesiyle sona erdi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, şehitlerin hatırasını yaşatma ve yakınlarına destek olma sorumluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ KÜRŞAT GÜNEŞ, DOĞUM GÜNÜNDE UNUTULMADI