Bir yastıkta 75 yıl: Nidai ve Naime Demirkaya çiftinin örnek birlikteliği

İzmir Bornova'da yaşayan Nidai (94) ve Naime (90) Demirkaya çifti, 75 yıllık evliliklerini sevgi ve saygı üzerine kurduklarını söylüyor. Görücü usulüyle tanışıp 1951'de yolları kesişen çift, hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirirken, yaşadıkları bağlılık çevrelerindekilere örnek oluyor.

Tanışma ve yılların biriktirdikleri:

Çiftin birlikteliği, Naime Demirkaya'nın babasının Nidai'yi görüp kızıyla evlendirmek istemesiyle başladı. Kısa süre içinde evlenen ikili, yaşamları boyunca birçok sevinç ve zorluk yaşadı. Eşinin ağır hastalık döneminde onu kucağında taşıdığını, İstanbul'a tedavi için götürdüğünü anlatan Nidai, ilişkinin temelini saygı ve fedakârlık oluşturduğunu vurguluyor. Nidai'nin sözleri, duygularının samimiyetini özetliyor: 'Birbirimizi 5 dakika görmezsek duramıyoruz.' Ayrıca çift, birbirlerinin alnından öpüp sarılarak sevgilerini günlük davranışlarla göstermeye devam ediyor.

Aile ve miras kalan davranışlar:

Çiftin 4 çocuk, 14 torun ve 11 torun çocuğu bulunuyor; bu geniş aile içinde ebeveynlerin davranışları yeni kuşaklara da aktarılıyor. Kızları Hatice Altunbulak, anne ve babasının evliliklerini örnek bulduklarını söylüyor ve aile içindeki uyuma dikkat çekiyor. Hatice'nin ifadesiyle, 'Babam annemsiz, annem de babamsız duramaz.' Bu söze dayanak olarak, babanın annesine el ve yüz okşaması, sevgisini davranışlarla göstermesi gösteriliyor.

Altunbulak, günümüzde sıkça sözle sevgi sorulduğunu ama onun ailesinde sevginin sürekli belli edildiğini belirtiyor. Ailenin küçük jestleri ve süreklilik arz eden ilgisi, genç kuşaklara aktarılması beklenen bir miras olarak tanımlanıyor. Torunların ve daha sonra gelecek kuşakların da bu örnekten etkilenmesi ve çiftin sevgisinin devam etmesi aile içinde ortak temenni olarak dile getiriliyor.

75 yıllık birliktelik, hem gündelik paylaşım hem de zorlu dönemlerde birbirine bağlı kalma ile şekillendi. Nidai ve Naime Demirkaya'nın hikâyesi, sevgi ve saygının uzun süreli ilişkilerdeki belirleyici rolünü gözler önüne seriyor ve genç çiftlere güçlü bir örnek teşkil ediyor.

İZMİR'DE YAŞAYAN NİDAİ VE NAİME DEMİRKAYA ÇİFTİNİN 75 YILLIK AŞKI, SEVGİ VE SAYGIYLA İLK GÜNKÜ HEYECANINI KORUYOR. BİRBİRLERİNDEN AYRI KALAMADIKLARINI SÖYLEYEN ÇİFTİN AŞKI GENÇLERE DE ÖRNEK OLUYOR.