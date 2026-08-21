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Şehitkamil'de iki otomobil çarpıştı: tarlaya uçan araçlar, 1'i ağır 3 yaralı

Gaziantep Şehitkamil'de Bilek–Tokdemir yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:22

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şehitkamil'de iki otomobil çarpıştı: tarlaya uçan araçlar, 1'i ağır 3 yaralı

Gaziantep'te kafa kafaya çarpışma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bilek - Tokdemir mahalleleri arasında meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, 34 TB 1117 plakalı otomobil ile 27 BDE 202 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kazaya müdahale ve yaralıların durumu:

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve bölgedeki güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Trafik akışının sağlanması ve delillerin toplanması amacıyla bölgeye güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP&#039;TE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1&#039;İ AĞIR 3 KİŞİ...

GAZİANTEP'TE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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