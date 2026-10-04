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Şehitkamil'de kamu alanlarında ruhsatsız vale uygulamalarına son

Başkan Umut Yılmaz liderliğinde Ruhsat, Zabıta ve Yapı Kontrol ekipleri izinsiz ve ruhsatsız vale hizmetlerine karşı ilçe genelinde denetim başlattı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil'de kamu alanlarında ruhsatsız vale uygulamalarına son

Şehitkamil'de vale hizmetlerine yönelik saha denetimi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde, ilçede vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine izinsiz ve ruhsatsız vale faaliyetlerine karşı kapsamlı denetimler başlatıldı. Denetimlere Ruhsat Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri katıldı; öncelik kamuya ait alanların korunması ve işletmelerin ruhsat durumlarının teyit edilmesiydi.

Denetim kapsamı ve tespitler:

Ekipler, özellikle işletmelerin cepheleri ve çevresindeki kamuya ait otopark, kaldırım gibi alanlarda izinsiz vale hizmeti verilip verilmediğini yerinde kontrol etti. Denetimlerde ruhsat, izin belgeleri ve alan kullanımına ilişkin düzenlemeler incelendi; kamu alanlarının işletme tarafından ticari amaçla kullanılması mercek altına alındı. Başkan Yılmaz denetimler sırasında, belediyeye ulaşan şikâyetlerin ciddiyetine vurgu yaparak uygulamaların kayıt dışı kalmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Vatandaş şikâyeti ve belediye yaklaşımı:

Yılmaz, vatandaşlardan gelen yoğun başvuruların dikkate alındığını söyleyerek, "Kimseye ruhsatsız ve kayıtsız vale hizmeti yaptırmam. Hiç kimse kamu malına göz koyamaz, izinsiz kullanamaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca örnek vererek, bazı noktalarda "5 kişi bir araya gelip vale tabelası koymuş" türünde yaygın uygulamalar tespit edildiğini aktardı ve bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Belediye yönetimi denetimlerin amacını da netleştirdi: "Amacımız ceza yazmak değil" diyen Yılmaz, esas hedefin hem esnafın hem vatandaşın haklarının korunması ve kamu alanlarının ortak kullanıma uygun şekilde düzenlenmesi olduğunu söyledi. Bu süreçte kuralların işletmeler tarafından bilinmesi, uygulamaların kayıt altına alınması ve vatandaşların memnuniyetinin gözetilmesi öncelikli olacak.

Denetimlerin sonuçları ışığında belediye ekipleri, izinsiz uygulamalara ilişkin gerekli işlemleri başlatacak; aynı zamanda vatandaş görüşlerini almak için yapılan anketlerin sonuçları değerlendirilecek. Şehitkamil Belediyesi, kamu alanlarının kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulmasını sağlayarak ilçe genelinde düzen ve erişilebilirliği korumayı hedefliyor.

BAŞKAN YILMAZ’DAN VALE DENETİMİ

BAŞKAN YILMAZ’DAN VALE DENETİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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