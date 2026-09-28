Sel riskinden sosyal koridora: Fevzi Çakmak'ı dönüştüren proje

kanal boyu park çalışmaları:

Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Şelale Caddesi'nde yürütülen kanal boyu park projesini etap etap tamamlıyor. Geçmişte yoğun yağışlarda sel ve su baskınlarıyla gündeme gelen alan, altyapı ve peyzaj düzenlemeleriyle yeniden tasarlanıyor. Bölgede yapılan drenaj çalışmaları yağmur sularının kontrollü şekilde kanala aktarılmasını sağlarken, çevre düzenlemeleri ile güvenlik önlemleri artırıldı.

Proje, mahalleye nefes aldıracak bir kamusal alan oluşturmayı hedefliyor. Kanal boyunca oluşturulacak yeşil doku ve sosyal donatılar, yaya hareketliliğini destekleyecek şekilde planlandı. Uygulamanın etaplı ilerlemesiyle, mahalle sakinleri kademeli olarak tamamlanan bölümleri kullanmaya başlayacak.

projenin teknik verileri:

Toplamda 12 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede dikkat çeken ölçüler şöyle: 680 metre uzunluğunda servis yolu, 3 bin 700 metrekare kaldırım ve yürüyüş yolu ile 4 bin 750 metrekare yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi yer alıyor. Çocuklar için 175 metrekarelik oyun alanı ve gençler ile yetişkinlere yönelik 185 metrekarelik fitness alanı tasarlandı. Dinlenme ve buluşma noktaları kapsamında park içinde 14 pergole ile oturma bankları konumlandırıldı.

Bu düzenlemeler, kanal çevresini sadece güvenli hale getirmekle kalmayıp; farklı yaş gruplarına hitap eden, spor ve sosyalleşme imkanları sunan bir yaşam alanına dönüştürecek. Etap etap tamamlanma stratejisi, projenin sürdürülebilir ve kontrollü biçimde hizmete alınmasını sağlıyor.

mahalleye katkısı ve belediye yaklaşımı:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi; sel riskini ortadan kaldıran, güvenli ve kullanışlı bir sosyal alan yaratma çalışması olarak tanımlıyor. Kocagöz, projenin bölgeye sağladığı dönüşümü vurgulayarak, "Fevzi Çakmak Mahallemizde geçmişte sel ve su baskınlarıyla gündeme gelen bir alanı, hem güvenli hale getiriyor hem de vatandaşlarımızın kullanabileceği güzel bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Çalışmalarımızı etap etap sürdürüyoruz. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve dinlenme noktalarıyla mahallemize nefes aldıracak bir park kazandırıyoruz. Tamamlanan bölümleriyle birlikte parkımızın çehresi her geçen gün değişiyor. Çalışmalarımız bittiğinde Fevzi Çakmak Mahallemiz modern ve nitelikli bir sosyal yaşam alanına daha kavuşmuş olacak" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi, hem altyapı güvenliği sağlanmış hem de yeşil alanları, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanına kavuşacak. Belediye ekipleri proje takvimine göre etapları sürdürüp mahalle halkının kullanımına uygun, uzun ömürlü bir kamusal alan ortaya koymayı amaçlıyor.

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