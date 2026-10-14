Selendi'de kazanlar kuruldu: kış için pekmez geleneği ayağa kalkıyor

selendi'de pekmez mesaisi başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzüm sezonunun sonuna gelinmesiyle birlikte köylerin önünde büyük kazanlar kuruldu. Bağlardan toplanan üzümler, uzun emek gerektiren geleneksel üretim sürecinden geçirilerek kışlık pekmez haline getiriliyor. Hem ailelerin mutfak ihtiyacını karşılayan hem de satışa sunulan pekmez, bölgenin kültürel mirasını canlı tutuyor.

üretim süreci:

Pekmez yapımı birkaç aşamadan oluşuyor. Önce üzümler toplanıp havuzlara konularak eziliyor ve suyu çıkarılıyor. Elde edilen şıra çuvallarda süzülerek temizleniyor; ardından özel pekmez toprağı ile hazırlanan sıvı kazanlara aktarılıyor. Kazanlarda uzun süre kaynatılan şıra, yoğunlaşınca kıvama geliyor ve sıvının karamelize olma süreci tamamlanıyor. Bu zahmetli adımlar, üretimin her aşamasında emek ve deneyim gerektiriyor.

geleneksel kültür ve üreticilerin rolü:

Selendi'nin kırsalındaki üreticiler, hem ev ihtiyaçları hem de yöresel satışı düşünerek üretimi sürdürüyor. Özellikle Selmanhacılar Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası 80 yaşındaki Veli Güneş, bahçesinde yetiştirdiği üzümlerden pekmez yaparak kuşaklar arası bilgiyi aktarıyor. Güneş, üzümleri organik yöntemlerle yetiştirdiklerini ve ortaya çıkan lezzetin tüm zahmete değdiğini belirtiyor.

Kazanda saatlerce kaynatılan pekmezler, tat ve kıvam açısından aile sofralarının vazgeçilmezi kabul ediliyor. İlçede bağların artmasıyla birlikte pekmez üretimi de yaygınlaştı; böylece hem yerel kültür korunuyor hem de üreticilere ek gelir sağlanıyor. Yerel kazanların yeniden kurulduğu bu dönem, Selendi'de kış hazırlıklarının en somut simgelerinden biri haline geliyor.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE ÜZÜM HASADININ SONUNA YAKLAŞILIRKEN, KIŞ SOFRALARININ GELENEKSEL LEZZETİ PEKMEZ İÇİN KAZANLAR KURULDU. 80 YAŞINDAKİ VELİ GÜNEŞ, KENDİ BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİĞİ ÜZÜMLERİ GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZE DÖNÜŞTÜREREK YILLARDIR SÜREGELEN GELENEĞİ YAŞATIYOR.