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Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde sepetli motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı; 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

kaza detayları:

Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada sepetli motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kayalık alandan uçuruma yuvarlandı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Motosiklette bulunan yaralılar, resmi kayıtlarda U.Ç., S.Ç. ve M.A.K. olarak bildirildi. Kaza, motosikletin yol kenarındaki kayalık alana devrilmesiyle gerçekleşti.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk yardım müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla en yakın hastaneye nakletti.

soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde ve motosiklet üzerinde yapılacak incelemelerle kazanın nedeninin netleştirilmesi hedefleniyor.

HATAY’DA SEPETLİ MOTOSİKLETİN UÇURUMDAN YUVARLANMASIYLA YAŞANAN KAZADA 3 YARALI.

HATAY’DA SEPETLİ MOTOSİKLETİN UÇURUMDAN YUVARLANMASIYLA YAŞANAN KAZADA 3 YARALI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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