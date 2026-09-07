Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

kaza detayları:
Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada sepetli motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kayalık alandan uçuruma yuvarlandı. Olayda 3 kişi yaralandı.
Motosiklette bulunan yaralılar, resmi kayıtlarda U.Ç., S.Ç. ve M.A.K. olarak bildirildi. Kaza, motosikletin yol kenarındaki kayalık alana devrilmesiyle gerçekleşti.
müdahale ve tahliye:
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk yardım müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla en yakın hastaneye nakletti.
soruşturma:
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde ve motosiklet üzerinde yapılacak incelemelerle kazanın nedeninin netleştirilmesi hedefleniyor.
HATAY’DA SEPETLİ MOTOSİKLETİN UÇURUMDAN YUVARLANMASIYLA YAŞANAN KAZADA 3 YARALI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!