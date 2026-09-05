Serhat Kılıç’ın ölümü soruşturuluyor: Kağıthane’de ikametinde uyuşturucu bulundu

olayın gelişimi:

Oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane'deki ikametinde kız arkadaşı Özlem E. (50) tarafından hareketsiz halde bulundu. Kapıya yanıt alamayan Özlem E., kendisinde bulunan anahtarla içeri girerek Kılıç'ı salonda oturur halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

yapılan ilk tespitler:

Olay yeri inceleme ekiplerinin ön değerlendirmesinde, Kılıç'ın vücudunda kesi, yara veya darp izine rastlanmadığı bildirildi. Aynı zamanda ekipler, ikamette uyuşturucu madde tespit etti ve delil toplama çalışmaları başlattı.

soruşturmanın seyri:

Emniyet yetkilileri, olayın kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçtiğini açıkladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor; polis, bulunacak diğer deliller ve yapılacak toksikoloji dahil incelemeler sonucunda vefat nedeninin netleştirileceğini belirtti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN OYUNCU SERHAT KILIÇ’IN EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU. KILIÇ’IN VEFATI KAYITLARA ‘ŞÜPHELİ ÖLÜM’ OLARAK GEÇTİ.