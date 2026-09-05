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Elazığ'da Kültür Mahallesi'nde trafik kazası: bir kişi yaralandı

Elazığ Kültür Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da Kültür Mahallesi'nde trafik kazası: bir kişi yaralandı

Elazığ'da trafik kazası

Elazığ merkez Kültür Mahallesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemesi:

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ&#039;DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

ELAZIĞ'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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