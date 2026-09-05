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Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik yüzerek Yunanistan'a geçiş girişimini durdurdu

4 Eylül saat 19.05'te KB-71 botu tarafından Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 1 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik yüzerek Yunanistan'a geçiş girişimini durdurdu

olayın gelişimi:

Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinde yer alan açıklamaya göre, 4 Eylül saat 19.05 sıralarında Bodrum açıklarında görevli KB-71 numaralı Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde bir şahıs tespit edildi. Yapılan tespit ve müdahale sonucu, şahsın yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlendi.

müdahale ve teslim işlemleri:

Ekipler tarafından yakalanan 1 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan kişiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra ilgili birime teslim edildi; şahıs teslim edilirken sorumluluk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne devredildi.

Olayla ilgili haber, Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi açıklaması üzerinden duyuruldu ve tespit ile müdahale sürecinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütüldüğü bildirildi.

YÜZEREK YUNANİSTAN’A GEÇMEYE ÇALIŞTI

YÜZEREK YUNANİSTAN’A GEÇMEYE ÇALIŞTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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